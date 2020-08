Megszületett az első szegedi zebra

Bár a zebrák nem számítanak a legnagyobb állatkerti ritkaságok közé, és a Szegedi Vadasparkban is régóta élnek, valahogy a csikóáldás eddig elkerülte az állatkertünket.

Dia, azaz az első szegedi zebra augusztus 12-én született, és már a látogatók is láthatja a kiscsikót a kifutóban.

A Szegedi Vadasparkban az alföldi zebra él, pontosabban annak egyik Kelet-Afrikában élő alfaja, a Böhm-zebra. A leggyakoribb zebra alfajnak számít, vadon és az állatkertekben egyaránt. Sajnos más zebra fajok és alfajok kevésbé szerencsések, például Dél-Afrikában kipusztult az egyik legérdekesebb alföldi zebra, a kvagga. Elsősorban amiatt irtották, hogy ne jelentsen konkurenciát a legelő háziállatoknak.

A zebráról mindenkinek a csíkozottság jut az eszébe, és a fogas kérdés, vajon sötét alapon fehér csíkosak, vagy fordítva? Emellett az is talány, hogy egyáltalán miért alakulhatott ki ez a mintázat? Több elmélet is született, és elképzelhető, hogy részben majd mindegyik igaz. A nagy tömegben együtt rohanó csíkos zebrák megzavarhatják a ragadozóikat azáltal, hogy nehezen tudnak egy egyedet megkülönböztetni és leválasztani a többiektől. A vizsgálatok szerint a vérszívó legyeket, böglyöket is megzavarja az éles kontraszt. Az első kérdésre visszatérve: a tudomány jelen állása szerint sötét alapon fehér csíkosak.

A zebracsikót körülbelül egy éves korában választja el az anyja. Vadon a kancák a szülőcsapatukban maradnak, a rangjukat az anyjuktól örökölik, a fiatal hímek viszont úgynevezett agglegény csoportokba állnak össze, mielőtt – heves küzdelmek árán – elnyernék a vezérséget egy csapatnyi nőstény felett. Állatkertben ennél békésebb az életük, az itt élő állatoknak nem kell vetélytársakkal megküzdeni. Szegeden még sokáig látható lesz Dia, a látogatók figyelemmel kísérhetik majd, hogyan cseperedik a kifutójukban.