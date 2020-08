Mézga Aladár és a nyolcadik utas

Mézga Aladár találkozása a nyolcadik utassal – ezt a címet lehetne adni a jelenetnek, amit a szegedi belvárosban találtunk. Papírból készült, így remélhetőleg senki nem nevezi ki rongálásnak.

Van arra egy külön műfaj, a fun fiction, amikor regényhősök, filmszereplők sztoriját szövik tovább a rajongók, ebbe az is belefér, hogy összekeveredjenek különböző könyvek, filmek világai. Így találkozhatott a Mézga család az alientojásokkal – ha jobban megnézzük a képet, látjuk, hogy egy kis arctámadó már ki is szabadult. Fel kellene venni a sisakot, Aladár, bár a sav átégeti – Köbüki szomorú lesz, de lehet máshogy is alakítani a történetet. Mondjuk úgy, hogy a Köbüki által feltalált hullám kezes bárányokká teszi az arctámadókat, akik onnantól kezdve önként szolgálnak maszkként a Covid okozta vészhelyzetben, az emberiség javára fordítva speciálisan formatervezett testüket.

Nem ez az alkotó egyetlen szegedi megmozdulása, a Boldog­asszony sugárúton a Macskafogó egy vámpírdenevére vigyorgott ránk egy tányér levesből. Ez nem kelt túl jó emlékeket a vírus elszabadulása kapcsán, de ötletes. 0036mark néven jegyzi a street artos a munkákat – az Instagram-oldala alapján budapesti. Az oldalon más alkotásokat is találtunk, amiken különböző filmek keverednek magyar rajzfilmekkel, láthattuk például Vízipók Csodapókot Supermanként.