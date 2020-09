Sándorfalvi táncos lesz Emilio párja a show-ban

Sándorfalvi szereplője is lesz a TV2-n hamarosan induló Dancing with the Stars című műsornak. Tóth Orsolya a zenész-énekes Emiliót tanítja táncolni, vele lép majd színpadra az adásokban.

Szeptember 13-án este, élő műsorban jelentette be a TV2, hogy hamarosan induló új szuperprodukciójának, a Dancing with the Starsnak kik lesznek a szereplői és műsorvezetői. Az adásban ismert emberek táncolnak majd profikkal. Utóbbiak között van egy Csongrád-Csanád megyei is: a sándorfalvi származású Tóth Orsolya az énekes-zenész Emilio partnere lesz.

Orsolya három évtizeddel ezelőtt Sándorfalván kezdett el táncolni.

– Később az edzőm Szegedre hívott, 22 évesen pedig külföldre kerültem – beszélt pályafutásáról. Sok ország színeit képviselte versenytáncosként: volt spanyol és cseh bajnok, illetve francia ranglista­bajnok is.

– A fő profilom a latin-amerikai táncok, ebben a stílusban show-táncban világbajnoki harmadik helyet is szereztem. De mambóval is szerepeltem világbajnoki döntőben – mesélte.

A 36 éves táncosnő egy ideje már nem versenyez, külföldi színházakban azonban még mindig táncol – igaz, ez most a járványhelyzet miatt abbamaradt. Ezért jelentkezett a castingra, amelyre a Magyar Táncsport Szövetség hívta fel tagjai figyelmét.

– Úgy gondoltam, hogy ez egy olyan program, amelyben kiélhetem a saját erősségeimet. Szeretek szerepelni és tanítani is, ebben a műsorban pedig egy amatőrt kell profi táncokra felkészíteni – beszélt erről az új kihívásról. Táncpartneréről is csak jókat tudott mondani.

– Emilio egy cuki maci, akivel sokat nevetünk. Az elején nehéz volt vele haladni, mert rendszeresen fáradtan érkezett a próbákra, de hamar belátta, hogy ezt ő is nagyon szeretné, ezért nagyon igyekszik. Zenészként nagyon jó a ritmusérzéke, és most már egyre könnyebben tanulja a lépéskombinációkat is – mondta el Orsolya, aki koreográfiát és dramaturgiát is kitalál párosuk számára a műsorhoz.

Hogy mennyire sikerül táncos lábú showmant varázsolnia Emilióból, az hamarosan kiderül.