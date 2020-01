A díjátadó előtt tíz nappal rúgták ki a Grammy-akadémia elnökét

A 62. Grammy-díjátadó gálát január 26-án rendezik meg a Los Angeles-i Staples Centerben. A ceremónia házigazdája Alicia Keys lesz. A műsorban szerepel majd Billie Eilish, Camila Cabello, Bonnie Raitt, a Jonas Brothers, Demi Lovato és Rosalía is.

A 61 éves Dugan korábban ügyvéd volt, és Bono jótékonysági szervezetét, a Redet is vezette. A Variety magazin szerint a lemezakadémián komoly ellenállásba ütközött reformelképzeléseivel. A lap egy meg nem nevezett forrása szerint eltávolítása „puccs” volt.

A testület két független szakértőt is felkért, hogy vizsgálatot folytassanak a felmerült gyanúval kapcsolatban. A vizsgálat lezárásáig Harvey Mason Jr. helyettesíti Dugant. Mason csütörtökön e-mailben biztosította a lemezakadémia tagjait arról, hogy a „Grammy-díjátadó és az azzal kapcsolatos események a korábbi terveknek megfelelően zajlanak majd”.

Dugan a The Recording Academy első női elnöke lett, és egy interjúban „a bolygó legjobb állásának” nevezte a munkáját.