A Nomadland nyerte az Arany Oroszlánt

A Nomadland című dráma nyerte a legjobb filmért járó Arany Oroszlán-díjat a 77. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon – jelentette be a zsűri szombaton. A legjobb színésznőnek járó díjat a brit Vanessa Kirby kapta Mundruczó Kornél Pieces of a Woman című filmjében nyújtott alakításáért.

Chloé Zhao Egyesült Államokban élő, kínai születésű rendező Nomadland című alkotásának főszerepét Frances McDormand amerikai színésznő játssza. A film Jessica Bruder amerikai újságíró 2017-es írása, a Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century alapján készült. Ebben a szerző arról írt, hogy a 2008-2009-es gazdasági válság hatására sok idős amerikai kiábrándult a modern korból és egy nyugodtabb élet reményében nekivágtak a pusztaságoknak.

A Nomadland című film egy a hatvanas éveiben járó özvegyről szól, aki elvesztette megélhetését és úgy dönt, hogy furgonját mobil otthonná alakítva útra kel, hogy átszelje Amerikát. Vándorlása közben alkalmi munkákból tartja fenn magát.

A Cate Blanchett ausztrál színésznő vezette nemzetközi zsűri két Ezüst Oroszlánt osztott ki: az egyiket Michel Franco mexikói rendező New Order című thrillere, a másikat pedig Kuroszava Kijosi japán rendező történelmi drámája, a Wife of a Spy nyerte. Andrej Koncsalovszkij orosz rendező is díjjal a zsebében térhetett haza a szovjet rendszer visszásságait feldolgozó Dear Comrades! című filmjéért.

Az idei fesztivál versenyprogramjába beválogatták Mundruczó Kornél (Fehér isten, Jupiter holdja) magyar-kanadai koprodukcióban készült drámáját, a Pieces of a Womant is Vanessa Kirby, Shia LaBeouf és Ellen Burstyn főszereplésével. Az újszülött gyermekének elvesztését gyászoló nőt megjelenítő Vanessa Kirby alakításával elnyerte a legjobb színésznőnek járó díjat. A film egy nappal korábban megkapta a 30 fiatal diákból álló zsűri legjobb filmnek járó díját is. A film forgatókönyvét Wéber Kata saját színdarabja alapján írta. Mundruczó Kornél első angol nyelvű külföldi gyártású filmjének executive producere Martin Scorsese. A Pieces of Woman az amerikai-kanadai BRON Studios és a Little Lamb gyártásában, a Creative Wealth Media és a hazai Proton Cinema közreműködésével készült. A film producere Petrányi Viktória (Proton Cinema), a vágást Jancsó Dávid jegyzi.

A legjobb színésznek az olasz Pierfrancesco Favinót ítélték a hetvenes évek Olaszországában játszódó Padrenostróban nyújtott alakításáért.

A koronavírus-világjárvány miatt megbénult filmes világban hosszú idő után a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál volt az első nagyobb esemény, amelyet élőben rendeztek meg. Ennek ellenére az utazási korlátozások miatt kevés hollywoodi híresség érkezett Velencébe. Az eseményt szigorú óvintézkedések mellett rendezték meg, a résztvevők maszkot viseltek és a vetítések közben ügyeltek a megfelelő fizikai távolság megtartására. A világ legrégebbi filmfesztiválját az Oscar-díj egyik előszobájának tekintik.