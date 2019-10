A The Crown színésznője tökéletes Diana hercegné

Tavasz óta lehet tudni, hogy A korona (The Crown) című sorozat megtalálta a színésznőt, aki Diana hercegnét alakítja majd a képernyőn. A Netflix királyi drámájában, Emma Corrinra osztották Lady Diana Spencer szerepét, aki a napokban meg is kezdte a forgatást – írja a People magazin cikkére hivatkozva a hirado.hu.

A készítők valóban elképesztő munkát végeztek, ugyanis a hercegné korabeli ruháinak másolataiban, valamint akkori frizurájával, Emma szakasztott Diana.

Royal Double Take! Emma Corrin Channels Princess Diana in Pink Polka Dots on Set of The Crown https://t.co/r4iMxpbPrz

— People (@people) October 7, 2019