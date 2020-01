Az 1917 kapta az amerikai producerek díját

– mondta a díjátadón Sam Mendes, aki a hónap elején elnyerte a legjobb filmnek járó Golden Globe-díjat is. Mendes nem csupán a film rendezője, hanem társproducere is volt.

Amennyiben idén is igaznak bizonyul az, hogy a producerek Darry F. Zanuck-díját elnyerő film az adott évi Oscar-díj nyertese, akkor az 1917 a február 9-i Oscar-gálán megkapja az amerikai filmakadémia legjobb filmnek járó elismerését.