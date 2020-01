Az Élősködők kapta a hollywoodi színészcéh fődíját

A drámák mezőnyében A korona kapta a szereposztás díját, Jennifer Aniston (The Morning Show) a legjobb színésznő és A trónok harca sztárja, Peter Dinklage a legjobb színész díját. A tévéfilmek és minisorozatok kategóriájában a Fosse/Verdonban játszó Michelle Williams és Sam Rockwell kapott díjat.

A televíziós produkciók közül a legjobb szereplőgárda díját a vígjátékok mezőnyében a The Marvelous Mrs. Maisel nyerte. A vígjátékszéria férfi főszeplője, Tony Shalhoub kapta a legjobb színészének járó díjat, a legjobb színésznő pedig a Fleabag sztárja, Phoebe Waller-Bridge lett.

A dél-koreai Élősködők színészgárdája kapta a mozis fődíjat a hollywoodi színészcéh (SAG) vasárnap esti díjátadó ceremóniáján Los Angelesben – számolt be róla a The Hollywood Reporter.