Az HBO is utánajárt Hollywood egyik legnagyobb rejtélyének

A tragikus körülmények között elhunyt színésznő, Natalie Wood életét mutatja be az HBO új dokumentumfilmje, amelyet Laurent Bouzereau rendezett.

A kábelcsatorna műsorán kedden debütáló Natalie Wood: Mi marad hátra? című produkció gerincét a színésznő férjével, Robert Wagnerrel készült interjú adja. Wagner két napig mesélt felesége életéről és pályafutásáról Bouzereau kamerája előtt. Mostohalánya, Natasha Gregson Wagner beszélgetett vele, aki egyúttal a film producere is volt.

Gregson Wagner elmondta: olyan portrét akartak készíteni, amely minél teljesebb képet ad a hollywoodi sztárról és azt a végzetes éjszakát sem akarták elkerülni, amelyen a 43 éves színésznő elhunyt.

A filmben Super 8-as és 16-os amatőr filmfelvételek és interjúk is segítenek a sztár életének feltárásában.

A rendező hangsúlyozta, hogy nem oknyomozás volt a céljuk, a családtól hallott történeteket idézik fel, a színésznő hihetetlen pályafutását mutatják be, de feleségként és anyaként is ábrázolják, végül megosztják tragikus halálának történetét is.

A filmben Wagneren kívül Wood volt férje, Richard Gregson, Robert Redford, Mia Farrow, valamint a színésznő két lánya is megszólal.

Wood maga egyengette karrierjét, fontos volt számára, hogy szabadon választhassa meg, milyen filmekben dolgozik és küzdött azért, hogy a színészekével egyenlő gázsit kapjon. Redford felidézte, hogy Wood segítségével jutott szerephez 1965-ben a Daisy Colver belülről című zenés filmben, amely fellendítette pályafutását, amikor még alig ismerte valaki.

A dokumentumfilmben archív felvételeken Wood is megszólal.

Gregson Wagner 11 éves volt, amikor Wood meghalt. A lány Kaliforniában maradt és mostohaapja nevelte fel, csak nyaranta látogatta meg apját, a forgatókönyvíró-producer Richard Gregsont, aki tavaly augusztusban hunyt el.

Natalie Wood a Haragban a világgal és a West Side Story sztárja 1981-ben fulladt az óceánba a kaliforniai Catalina szigete mellett. A jachton, amelyről tisztázatlan körülmények között éjjel a vízbe esett, ott volt férje, Robert Wagner és színész kollégája, Christopher Walken is. Halálát annak idején balesetként könyvelték el, ám az esetet a mai napig Hollywood legnagyobb rejtélyei között tartják számon.

Borítókép: Natalie Wood az 1979-es Meteor című filmben