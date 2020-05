Bejelentették, hol helyezik örök nyugalomra Little Richardot

Az alabamai Oakwood Egyetem temetőjében helyezik örök nyugalomra a 87 éves korában május 9-én elhunyt Little Richardot, a rock and roll úttörőjét.

David Person, a család szóvivője szombaton jelentette be, hogy

május 20-án, szerdán zárt családi körben, a nyilvánosság kizárásával vesznek végső búcsút a világhírű zenésztől.

Little Richard, polgári nevén Richard Wayne Penniman egykoron az amerikai feketék legendás egyetemének diákja volt, ahol hetednapi adventista teológiát tanult. Utána évekig prédikátorként szolgált a Hetednapi Adventista Egyházban, a zenével nem szakított, de csak gospelt énekelt.

A zenész Tutti Frutti világslágerrel egy korszakot nyitott meg a könnyűzenében.

A rhythm & bluesból indulva az 1950-es években más afroamerikai énekesekhez – Chuck Berryhez és Fats Dominóhoz – hasonlóan megteremtett egy új műfajt, a rock and rollt, mérsékelt kortársaitól eltérően rikító ingjeivel, 15 centiméter magas sörényével és ceruzavékony bajuszával inkább botrányos jelleget adva a műfajnak.

Little Richard előadóművészek sokaságát ihlette meg. 1986-ban az elsők között került be a rock and roll halhatatlanjai közé.

Borítókép: Little Richard (1932-2020) amerikai énekes, dalszerző és zongorista