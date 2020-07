Dave Franco alakítja Vanilla Ice-t a rapperről készülő életrajzi filmben

A To the Extreme című film szereplőválogatását már 2019 januárjában meghirdették, de Dave Franco most először nyilatkozta, hogy megkapta a rapper szerepét.

Dave Franco alakítja Vanilla Ice-t a rapper életéről készülő zenés filmben. A színész erről az Insider.com portálnak adott interjújában beszélt. Mint mondta, a készülő produkció hangulatában a fivére James Franco által rendezett, A katasztrófaművész című vígjátékhoz hasonlít, amely arról szólt, hogyan forgatta le Tommy Wiseau A szoba című kultfilmjét. A Vanilla Ice-ról szóló film, amely a rapper debütáló, 1990-es albumának címét kapta, jelenleg az előkészítési fázisnál tart a pandémia miatt. Dave Franco azonban elmondta, hogy rendszeresen telefonál a rapperrel, aki nagyon segítőkész, és sok dolgot árul el az életéről, ami segítheti a szerep megformálásában. A film attól kezdve követi Vanilla Ice életét, hogy kimaradt a középiskolából, és autókat árult Dallasban, egészen addig, amíg elkészült első lemeze, és fel kellett dolgoznia a hirtelen rászakadt népszerűséget. Az 52 éves Vanilla Ice, akinek eredeti neve Robert Matthew van Winkle, egészen kis gyermekként magára maradt. Első nagy sikere az Ice Ice Baby című szám volt. Több játékfilmben is szerepelt, köztük az Ice Baby és az Apa ég! című vígjátékokban. Dave Franco The Rental című horrorfilmje, amellyel rendezőként debütál, Amerikában a hétvégétől tekinthető meg az online streamingszolgáltatóknál. Borítókép: Dave Franco 2019. január 27-én