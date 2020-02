Először érkeznek Magyarországra a Mumford and Sons gonosz ikertestvérei

A kanadai The Dead South bejárta az Atlanti-óceán mindkét oldalát, megduplázva közönségüket, olyan ikonikus fesztiválokat és helyszíneket bejárva, mint a Glastonbury vagy a Red Rocks. Legnagyobb slágerük az In Hell I’ll Be In Good Company már 159 milliós nézettségnél tart, idén ősszel pedig megjelent harmadik, Sugar & Joy című lemezük is.

A The Dead South pedig most először Magyarországon, 2020. november 26-án az Akvárium Klubban is bemutatja, milyen az az ördöngős, western áztatta zene, amitől világszerte megőrülnek az emberek.

Viccesen a Mumford and Sons gonosz ikertestvéreinek is nevezik őket, utalva a sötét, gyakran erőszakos – de minden esetben szórakoztató – értelmezésükre a régi western esztétikájának.

A The Dead South tagjai Kanadában, Saskatchewanban jöttek össze. Ez egy hatalmas tartomány a kanadai prérin, kétszer akkora mint Németország, de kevesebb mint egymillió lakója van: a természet és a csend uralkodik. És persze az itt élőknek rengeteg ideje van arra, hogy természetes hangokkal töltsék fel a csendet. Itt született meg a kvartett első, Good Company c. lemeze,

a négy szakállas, nagyhajú pasi pedig úgy nyúlt a folk, neo-folk, bluegrass-folk vagy akár alternatív county műfajokhoz, hogy a végeredmény egy friss, a régi westerneket idéző, sötét, mégis humoros zene lett.

A The Dead South középpontjában Nate Hillts kopott baritonja áll, Scott Pringle mandolinon, Danny Kenyon csellón, míg Colton Crawford bendzsón hozza virtuóz módon a dallamokat. Legnépszerűbb klipjük, az In Hell I’ll Be In Good Company már 159 milliós nézettségnél tart a legnagyobb videómegosztón.

2016-os Illusion & Doubt albumukkal JUNO-díjat is kaptak, majd félelmetes tempóval vágtak bele a turnézásba, olyan helyeken játszva, mint az amerikai Red Rocks lélegzetelállító környezete vagy a Glastonbury fesztivál. A zenekar idén októberben adta ki legújabb, Sugar & Joy c. nagylemezét, mely az eddigi legfurcsább, legizgalmasabb stúdiómunkájuk lett. A The Dead South új lemezével pedig ismét átszeli az Atlanti-óceánt és ezúttal, a banda történetében először Budapestet is megtáncoltatják november 26-án az Akvárium Klubban.

