Érkezik az új Evanescence album (videó)

Az Evanescence visszatért! Kilenc év telt el legutóbbi, az együttes nevét viselő albumuk megjelenése óta, és a csapat készen áll arra hogy megjelentesse vadonatúj lemezét, The Bitter Truth címmel. Az új album előfutára a Wasted on You című dal, melyhez egy egyedi hangulatú videoklip is készült.

A Wasted on You című videót a zenekar tagjai – Amy Lee énekes-dalszerző és zongorista, Tim McCord basszusgitáros, Will Hunt dobos, Troy McLawhorn és Jen Majura gitárosok – iPhonejuk segítségével rögzítették, hiszen jelen pillanatban mindannyian otthonukban tartózkodnak, elszigetelve. Ennek köszönhető a különleges videó (melyet P.R. Brown rendezett a zenekarral együttműködve) tökéletesen megmutatja azt az érzelmi hullámzást amely a jelenlegi helyzet okoz, hűen tükrözve a belső csúcspontokat és mélységeket, amelyeket mindannyian napi szinten tapasztalunk. A videóban megjelenik a bizonytalanság, a korábban megszokott hétköznapok hiánya, és az a céltalanság, amelyet sokan éreznek. A klipen zenekar tagjai otthonukban vannak, családjukkal együtt, miközben megpróbálnak valami értékeset alkotni, egy olyan világban, ami kisebbnek tűnik mint előtte bármikor. Amy Lee lenyűgöző hangjának, és a zenekar védjegyének számító, tiszta rock hangzásnak köszönhetően, a dal refrénje megdöbbentően időszerű, és univerzális is egyben. A csodálatos hangú énekesnő Amy, így nyilatkozott a dalról: „Egészen addig vettük fel a zenét, amíg már nem tudtunk bemenni a stúdióba, azóta pedig otthonról dolgozunk hogy befejezzük, fájlmegosztással és telefonhívásokkal. Jelen pillanatban is írjuk, hiszen sok munkánk van még ezen az albumon, de ezúttal a dalokat külön-külön akartuk kiadni, abban a sorrendben, ahogy alkotjuk. Azért, hogy inkább a pillanatban éljünk rajongóinkkal és zenénkkel. Nem a „Wasted On You" volt az a dal, amelyet először akartunk megjelentetni, de amikor az egész világ bizonytalan időre bezárult, és minden megváltozott, úgy változott az érzés és a jelentés, amit most el akartunk mondani. A dalszövegeket nem a jelenlegi helyzet inspirálta, nem az a szituáció amit most átélünk, de valahogy mégis pontosan illik rá." "Üzletileg természetesen, nem a mostani a legmegfelelőbb alkalom arra, hogy új dalokkal jelentkezzünk. Úgy gondoljuk azonban, hogy az embereknek most még inkább szükségük van zenére. Végül arra a döntésre jutottunk, nem várunk azzal, hogy dalainkat megosszuk rajongókkal, mert ki tudja, mit hoz a holnap. Mikor lesz egyáltalán „holnap"?" P.R. Brown rendező hozzáteszi: „Miután elkezdtük a felvételeket megnézni, egyértelmű volt, hogy a zenekar tagjai hasonló dolgokon mentek keresztül. Amikor elkezdtem az anyagot szerkeszteni, és felépíteni a koncepciót, láttam, hogy ezek az életképek újra és újra lejátszódnak. Ezeket a pillanatokat kapcsoltam össze annak érdekében, hogy a zenekar elmesélhesse mit is éreznek, min mennek keresztül." Borítókép: az Evanescence amerikai rockegyüttes tagjai