Eva Mendes tervezi a visszatérést

A színésznő utoljára 2014-ben állt a kamera elé. Ma már üzletasszonyként keresi a pénzt, miközben két gyermekét neveli.

Mikor megszületett Eva Mendes és Ryan Gosling első gyermeke, Esmeralda, a színésznő úgy döntött, számára a legfontosabb szerep az anyaszerep. Amikor pedig második lánya, Amada is világra jött, a feladatai megduplázódtak, így végképp háttérbe szorult a filmezés – írja a hirado.hu.

Eva, aki sosem bízza dadára csemetéit, üzletasszony lett, saját ruhakollekciói jelentik a fő bevételi forrását, és

az elmúlt években rendre kitartott amellett, hogy Hollywood nem tartogat számára jövőt.

Most azonban Eva bevallotta az ET Online-nak adott interjújában, hogy van azért olyan szerep, amire nem tudna nemet mondani.

“A színészkedés mindig is nagy szerelem volt számomra. Sok film van a múltban, amikhez hasonlókra ma már nemet mondanék. Anyuka vagyok, így a túl szexuális tartalmú már tabu számomra. Szóval Disney, teljesen a tiétek vagyok! Mindig is úgy gondoltam, hogy a főgonosz szerepek hozzám jobban passzolnak, mint Ursula” – vallotta be a kétgyermekes anyuka, aki azonban azt is elismerte, hogyha készülne második rész a Randiguruhoz, Will Smith oldalán szívesen alakítaná ismét a talpraesett és szerelmes újságírónőt.