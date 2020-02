Ezeknek a világsztároknak döbbenetes étkezési szokásaik vannak

Nem újdonság, hogy a hírességek különc módon tudnak viselkedni. Az sem meglepő, hogy az étkezési szokásaik között is akad néhány érdekes, sőt, néha bizarr dolog.

A mindmegette.hu összegyűjtötte a sztárok legfurcsább étkezési szokásait.

Channing Tatum

Nem gondoltuk volna, hogy a csúcsformában lévő Tatumnak belefér bármilyen „gasztrobűnözés”. Saját bevallása szerint a kedvenc szendvicse a mogyoróvajas-szőlőlekváros verzió. Hogy ez mégis milyen? Két szelet fehér kenyeret megken krémes mogyoróvajjal, majd arra még sok-sok szőlőlekvárt ken. Mielőtt összeborítaná a szeleteket, még néhány szem sajtos chips-et is tesz szeretett szendvicsébe.

Jessica Alba

A színésznő igen komolyan veszi szervezete megfelelő vízfogyasztást a pörgős hétköznapjaiban. Mindig van nála egy vizespalack, hogy bármikor tudjon hidratálni. Ám ebből a palackból nem hagyományos ásványvizet iszik, de még csak nem is citromosat. Jessica sósan szereti a vizet, méghozzá Himalája sóval „fűszerezve”.

Andrew Zimmern

A Bizarr ételek című műsor házigazdája minden bizonnyal a kulináris világ egyik legfelkészültebb szakembere, hiszen már keresztül-kasul beutazta az egész világot meghökkentő ételek után kutatva. Nem csoda, hogy az átlagostól egy picit eltérően viszonyul egyes dolgokhoz, így például a mustárhoz is. Az angol gasztro-reality műsorvezetője nem csak imádja, de komolyan gyűjti is a különféle verziókat, amelyekkel a hűtője és a kamrája is tele van.

Gwyneth Paltrow

Gwyneth-nek van egy igazán különleges receptje azok számára, akik nem az untig ismert teával, vagy forrócsokival szeretnék felmelegíteni magukat a hideg, esős napokon. Egyik kedvenc italához szezámmag-olajat, gyömbért, mandulatejet és kókuszcukrot turmixol össze, ami véleménye szerint ez az egyik legfinomabb ital a világon.

Gordon Ramsay

Ha azt gondolnánk, hogy a séf minden étkezésnek megadja a módját, közben pedig komótosan kiélvezi az ételek ízét, akkor tévedünk. Bár főzni természetesen imád, de a napi étkezéseit nem az ízélmények, hanem sokkal inkább a praktikum köré szervezi. Nem ebédel és nem vacsorázik, de naponta ötször eszik kis adagokat, hogy folyamatosan energikus maradjon.

Kylie Jenner

2018-ban bejárta a világsajtót, hogy a modell életében először akkor ette a reggeli müzlijét tejjel. Úgy nyilatkozott erről az élményről, hogy teljesen megváltoztatta az életét ez az apró változás, mivel eddig csak magában, szárazon ette kedvenc reggeli finomságát.

II. Erzsébet brit királynő

Bár kétségtelen, hogy az uralkodó szinte bármit megkaphatna, amit csak kíván, Erzsébet mégis az egyszerűség híve, ha reggelizésről van szó. Számára ez az étkezés egy kis tál kukoricapehelyből, valamint egy csésze English Breakfast teából áll minden egyes nap.

Jennifer Lawrence

A rajongók előtt is felfedte az Oscar-díjas színésznő az egyik kedvenc fogását, ami nem más, mint a chilis pizzaszendvics! Ezt úgy készíti, hogy fog egy szelet pizzát, majd chilit tesz rá. Ez esetben a chili nem a paprikát jelenti, hanem az USA-ban egy kedvelt fogást, aminek rengeteg változata ismert. Ő a déli verziót szereti, amit spagettivel kever, majd rászedi a pizzaszeletre és lefedi egy újabbal. Kész is a „szendvics”!

Jennifer Lopez

Közismert, hogy a szupersztár nagyon különc, és szinte semmit sem úgy csinál, ahogy mások. Úgy tűnik, ez alól a kávézási szokásai sem kivételek. Úgy tudni, hogy Jennifer a feketét csakis az óramutató járásával ellentétes irányban megkavarva fogyasztja el.

