Gwyneth Paltrow utóda megszenvedte az Emma forgatását

Maga a forgatás is különös volt a szereplők számára, mivel korabeli, azaz 19. század eleji kosztümöt kellett viselniük a hitelesség kedvéért. A címszereplő Anya Taylor-Joy kénytelen volt légzőgyakorlatokat végezni minden felvétel után, mivel a ráadott fűző minden oxigént kipréselt belőle, a szívszerelmét alakító Johnny Flynn pedig arra panaszkodott, hogy a keményített inggallér folyamatosan dörzsölte a fülét, ezért nem győzte krémezni a munkaidő végeztével.

Nehéz betelni az angol kosztümös vígjátékokkal, különösen, ha Jane Austen valamelyik klasszikusából készülnek. Ennek köszönhetően hamarosan mozikba kerül nálunk is az Austen regényéből készült Emma, amely egy különös szerelem történetét meséli el – írja a Híradó.