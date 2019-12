Hányadán is állunk a karácsonyi dalokkal?

A karácsonyi dalok, ha befutnak, nagy üzletnek számítanak, de csak ritkán sikerül valóban nagy sikerű slágert írni.

A legnagyobb probléma természetesen az, hogy szezonális aktualitású művekről van szó. Így a legnagyobb és jószerével kizárólagos hallgatottságra leginkább az évnek egy bizonyos szakában számíthatnak. Amennyiben pedig klasszikus dalok feldolgozásáról van szó, az aktuális szezon elmúltával a köztudatból is kikopnak – írta meg a Világgazdaság a CNN cikke alapján.

Az anyagilag igazán sikeres karácsonyi dalokról azonban nem egyetlen év alatt derül ki, mennyire jók valójában.

A bevételeket ugyanis meglehetősen nehéz pontosan megállapítani, mivel a világszerte ismertté váló dalok a díjazása területenként változó és nem mind nyilvánosan hozzáférhető.

Az éves jogdíjakat felsorakoztató listán a korábbi évekhez képest egyetlen nagyobb változás történt: Mariah Carey ünnepi száma, az All I Want For Christmas egy helyet lépett előre.

5. Wham! – Last Christmas

Egyetlen karácsonyi listából sem hiányozhat! Idén mutatták be a Múlt karácsony című filmet is, amiben a címadó dalon kívül eddig kiadatlan dalok is felcsendülnek a Grammy-díjas George Michaeltől.

A Last Christmas után járó éves jogdíj becslések szerint 390 ezer dollár.

4. Bing Crosby – White Christmas

Majdnem nyolcvan éve, 1942-ben jelent meg első alkalommal, és azóta klasszikusként említik. Ez idő alatt évi 426 ezer dolláros bevételt ért el.

3. The Pogues – Fairytale of New York

A brit Celtic punk együttes is jó témát talált meg az ünnepi hangulathoz 1987-ben, noha céljuk legkevésbé sem egy karácsonyi dal megírása volt. A dal után évi 501 ezer dolláros éves bevételre tesznek szert.

2. Mariah Carey – All I Want For Christmas

Könnyen lehet, hogy Mariah Carey egyik legismertebb daláról van szó, ám az All I Want For Christmas nem csupán emiatt figyelemre méltó alkotás.

1994-es megjelenését követően a toplista 3. helyéig jutott és ott is maradt 28 héten keresztül.

A 2006-os újrakiadása az 5. helyre volt elegendő, ahonnan négy hét után csúszott le.

Az entertainment.ie megközelítő kalkulációi szerint azonban elképesztő mennyiségű pénzt hozhat a szám. A különböző rádiók díjszabása változó, ezért meg sem kísérelték a sugárzásból származó bevételeket felbecsülni.

A YouTube-on azonban megtekintésenként 0,025 centtel számol a Rockonomic adatait alapul véve. A megtekintések száma pedig meghaladja a 610 milliót, ami összesen 15,3 millió dollárnak felel meg. A lap felhívja a figyelmet, hogy ez az érték csak egy kalkuláció, nem feltétlenül felel meg a valóságnak.

A DigitalMusicNews.com állítását alapul véve a Spotify 0,00397 centet fizet minden alkalommal, amikor az All I Want For Christmas játssza le. Ezt megszorozva a tavaly karácsonykor elért tízmillió alkalommal 42,9 millió dollár is lehet a bevétel.

Ehhez persze még hozzájön az is, hogy a dalt az IMDb adatai alapján

60 alkalommal használták fel a mozikban és tévéfilmekben.

Ilyenformán könnyen lehet, hogy hamarosan listavezető lesz a karácsonyi dalok közt. Jelenleg a hivatalos adatok szerint évi 520 ezer dollár bevételt hoz a konyhára.

1. Slade – Merry Xmas Everybody

A CNN listájának élén a brit Slade együttes Merry Xmas Everybody című dala áll. A lassan fél évszázada, 1973-ban megjelent slágerről senki, még a szerző, Jim Lea sem gondolta, hogy ekkora sikert arathat. Már elkészítése is reménytelen vállalkozásnak tűnt, mint Lea fogalmazott:

Az egész olyan volt, mint amikor Sziszüphosz próbálta kövét felgörgetni a hegyre.

Végül azonban ez a sláger lett a glam együttes halhatatlanságának kulcsa.

Megjelenése óta 1,3 millió példányban kelt el,

évente újra kiadják és nem csupán Nagy-Britanniában, de Európa-szerte nagy népszerűségnek örvend, évi 1,3 millió dollárt hoz a konyhára.