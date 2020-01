Harry herceg és Meghan hercegnő lemond királyi titulusáról

A királynő Harry és felesége múlt szerdai bejelentése nyomán e hét elejére családi „csúcstalálkozót” hívott össze téli rezidenciájára, a kelet-angliai Sandringham kastélyába, és már az e megbeszélésről kiadott nyilatkozatában is leszögezte: ő és családja teljes mértékben támogatja Harry és Meghan szándékát arra, hogy fiatal családként új életet teremtsenek maguknak.

A Buckingham-palota szombati közleményéhez II. Erzsébet királynő személyes üzenetet is fűzött. Ebben az uralkodó konstruktívnak nevezte az unokája helyzetére kidolgozott megoldást és – a házaspárt, valamint gyermeküket keresztnevükön, titulusok nélkül említve – leszögezi: Harry, Meghan és Archie mindig is az ő családjának szeretett tagja marad.

Harry herceg kétszer is frontszolgálatot teljesített Afganisztánban, és bár katonai pályafutását 2015-ben befejezte, a brit hatóságok szerint különösen az afganisztáni bevetések nyomán továbbra is fennáll az a veszély, hogy terroristák célkeresztjébe kerülhet.

A Buckingham-palota szombati közleménye szerint Harry és Meghan a továbbiakban nem képviselheti hivatalosan a királynőt. A kommüniké hangsúlyozza ugyanakkor: mindketten egyértelművé tették, hogy jövőbeni cselekedeteikkel is maradéktalanul érvényesítik az uralkodó által vallott értékeket.

A palota szombat esti közleményéből kiolvasható az is, hogy Harry és Meghan – legalábbis ez idő szerint – megtartotta hercegi címét. A négy bekezdésből álló kommüniké négyszer említi hivatalos hercegi címűkön, Sussex hercegeként és Sussex hercegnőjeként Harryt és Meghant.

Az udvar szombati közleménye szerint ugyanakkor a Frogmore Cottage a továbbiakban is Harry és Meghan nagy-britanniai rezidenciája lesz.

A házaspár tíz napja jelentette be teljesen váratlanul, hogy visszalép a brit királyi család magas rangú tagjaként ellátott hivatalos funkcióitól, pénzügyileg függetlenné kíván válni, és a jövőben idejük egy részét Kanadában töltik.