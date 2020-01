Harry Potter ismét megküzdhet Voldemorttal

Új film készül, amiben visszatér az összes főszereplő.

Örülhetnek a Harry Potter-filmek rajongói: a Legendás állatok harmadik része után ugyanis a stúdió visszatér az eredeti filmek világához, és egy új moziban veszi fel a fonalat – írja a Bors a híresen jó hollywoodi forrásokkal rendelkező We Got This Covered információi alapján.

A történet 20 évvel a Halál ereklyéi után játszódik.

Úgy tudni, az összes főbb szereplő visszatér majd, Daniel Radcliffe-fel az élen, az új film pedig noha fog meríteni a Harry Potter és az elátkozott gyermek című színdarabból, nem annak a filmes feldolgozása lesz. A sztori még alakul, ám annyi sejthető, hogy az előző részek főgonoszának, Voldemort nagyúrnak lánya kerül a középpontba, aki megpróbálja visszahozni a halálból az apját.

