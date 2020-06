Idén már nem nyitnak ki a Broadway színházai

Idén már nem nyitnak ki a New York-i Broadway híres színházai – jelentette be hétfőn a teátrumok szövetsége a koronavírus-járványra hivatkozva. Korábban abban reménykedtek, hogy a színházak már szeptembertől újra játszhatnak.

A színházi producereket és színháztulajdonosokat tömörítő szervezet szerint az előadások 2021 elején kezdődnek ismét. Thomas Schumacher, a szövetség elnöke közleményében arról írt, ennél hamarabb nem lehet biztonságosan játszani a teltházak előtt, ezerfős közönséggel, művészekkel és színházi dolgozókkal.

New York más nagy kulturális intézményei, köztük a Metropolitan Opera és a New York-i Filharmonikusok is lefújták minden előadásukat az év végéig.

A metropolisz korábban az amerikai koronavírus-járvány egyik súlyos gócpontja volt, de a fertőzöttek száma már jelentősen csökkent.

A város négylépcsős terv szerint akarja újraindítani az életet, ebben a művészetek és a szórakoztatóipari szektor az utolsó fázis lesz. Jelenleg a második fázisnál tartanak.

A Broadway fényei március 12-én aludtak ki, mikor Andrew Cuomo kormányzó betiltotta az 500 főnél népesebb közönséget vonzó rendezvényeket a járvány miatt.

A karantén miatt ezrek veszítették el munkájukat és dollármilliókra rúg a gazdasági veszteség is New Yorkban.

A Broadwayn jövő májusban mutatják be Hugh Jackman főszereplésével a The Music Man című új musicalt, amelynek premierjét a járvány előtt idén októberre tűzték ki.

Borítókép: Plakátok New York ikonikus utcájában 2020. március 12-én