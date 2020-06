Ismét bővült a letiltott „rasszista” filmek listája

Az Elfújta a szél után most a Netflix is újabb filmeket vett ki az ajánlatából, a Sky pedig számos kasszasiker elejére tett ki figyelmeztető feliratot. Ilyen például a Dzsungel könyve, a Flash Gordon vagy az Alien is.

Miután az HBO levette az ajánlatai közül az "Elfújta a szél" című klasszikus alkotást azzal az indokkal, hogy a film a rabszolgaságot és a rasszizmust pártolja, az őrület folytatódott, igaz, valamivel enyhébb formában – írja a V4NA. A Sky brit fizetős TV csatorna 16 olyan kasszasiker elé tett figyelmeztető feliratot, amely szerintük – valamilyen szempontól – már nem felel meg a mai kor követelményeinek. A szóvivőjük szerint körülbelül 10 millió eurós befektetéssel, ilyen szövegeket helyeztek el a szóbanforgó filmek oldalára: "ez a film már elavult nyelvi és kulturális ábrázolásokkal rendelkezik, amelyek ma sértőek lehetnek a nézők számára." Hogy például az Alien filmben mi az ami "elavult", azt valószínűleg csak ők tudnák megmondani. A felirat alul látható. De ugyanerre a sorsra jutott A dzsungel könyve animációs film, Az utolsó szamuráj, a gyermekeknek szóló Dumbo és a The Goonies, valamint Peter OToole főszereplésével az Arábiai Lawrence (Lawrence of Arabia) kalandfilm, a Jazz énekes (Jazz singer), vagy az 1980-ban készült Flash Gordon. A Sky szóvivője azt is mondta a Varietynek, hogy "a Sky elkötelezett amellett, hogy támogassa a rasszizmus elleni küzdelmet és javítsa a sokféleséget." A Netflix – érdekes módon – csakis az ausztrál és az új-zélandi ajánlatából tiltotta le véglegesen egy ausztrál színész négy vígjátékát. Ezek az "Angry Boys," a "Summer Heights High," a "We Can Be Heroes" és a "Jonah From Tonga." A cég szerint Chris Lilley olyan karaktereket alakít ezekben, amelyek sérthetik az Ausztráliában élő bennszülöttek érzelmeit. Ami persze az is jelenti, hogy a betiltott filmeken a világ más tájain továbbra is jókat nevethetnek a nézők. Borítókép: illusztráció