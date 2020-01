Jamie Lee Curtis nem fog unatkozni

A rendező nagyra értékeli, hogy reaktiválták, és rettentően hálás Jason Blum producernek, amiért bizalmat szavazott neki. „Jason arra buzdított, hogy ne üljek a partvonalon, ne nyavalyogjak, hanem emeljem föl a seggem és szálljak be a munkába” – mondja Carpenter.

A Halloween kísérteties filmzenéje világbajnok a zongorán akár egy ujjal is pötyögtethető melódiák versenyében, mégsem lehet megunni.

Carpenter az új széria egyik fontos alkotója, kreatív tanácsadó és zeneszerző, ráadásul a fiát, Codyt is bevonta a zenei feladatokba.

Elpusztíthatatlan gonoszt teremtett a Halloween sorozat, ennek is köszönhető, hogy a filmektől sem kell búcsút vennünk egyhamar – írja a Híradó.