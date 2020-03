Kényszerszünetre küldte a hollywoodi filmgyártást a vírus

Tucatjával állnak le világszerte a filmstúdiók a produkciók gyártásával. Egyebek mellett A kis hableány élőszereplős változatának és Ridley Scott történelmi kalandfilmjének forgatása is későbbre csúszik.

A Deadline.com értesülése szerint Rob Marshall a múlt héten kezdte volna A kis hableány felvételeit Londonban, de a munkát bizonytalan időre elhalasztották. Ridley Scott négy és fél hetet már leforgatott a 14. századi Franciaországban játszódó The Last Duel című filmjéből, amelynek forgatókönyvét Matt Damon és Ben Affleck írta, és a főszerepet is ők játsszák, de március közepén az írországi felvételeket már le kellett fújni. A rendező egyelőre a vágószobában dolgozik az eddig elkészült anyagon.

Guillermo del Toro Nightmare Alley című filmje Bradley Cooperrel, Cate Blanchett-tel és Rooney Marával Torontóban kényszerült pihenőre. Sylvester Stallone Samaritan című új filmjénak felvétele pedig Atlantában állt le március 14-én. Dwayne Johnson, Gal Gadot és Ryan Reynolds filmjét, a Red Notice-t szintén meg kellett szakítani Atlantában.

A Meryl Streep és Nicole Kidman részvételével készülő musicalfilm, a The Prom Los Angeles-i forgatása éppen az utolsó napjainál tartott, amikor fel kellett függeszteni. A Hamupipőke modern feldolgozását – Camila Cabellóval a címszerepben – pedig a Pinewood filmstúdióban függesztették fel a következő hetekre.

A Jurassic World: Dominion felvételei is leálltak, jeleneteit február 25-től rögzítették Hawaiin. A Mátrix 4. forgatását Berlinben állították le, a Robert Pattinsonnal készülő Batman legújabb részének munkáit pedig Londonban.

Ralph Fiennes, Jessica Chastain, Caleb Landry Jones és Said Taghmaoui Marokkóból repült haza, mivel The Forgiven című filmjük, amin dolgoztak, ugyancsak leállt a világszerte terjedő koronavírus-járvány miatt.

A Birds of Paradise című balettdráma forgatását az Amazon stúdió Budapesten állította le.

Penélope Cruz és Antonio Banderas Official Competition című új vígjátékának forgatását szintén felfüggesztette a Mediapro spanyol produkciós cég.