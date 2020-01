Kim Kardashian megmutatta a konyháját (videó)

Kim külön hűtőben tárolja a tejet és a vizet, az üdítőket, a friss bio élelmiszereket és a húsokat. Mintha egy luxusétterem konyhájában járnánk – írja a mindmegette.hu.

Kim Kardashian eléggé meglepte a rajongóit, amikor megosztott egy képet a közösségi oldalán, amin a hűtője előtt áll. Ez önmagában persze még nem volt meglepő, az viszont már igen, hogy a képen úgy látszott, hogy a hűtőben nincs más, csak tej – különböző márkákban és kiszerelésekben.

