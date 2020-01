Közzétették az Avatar 2 látványterveit

Az Avatar hivatalos Twitter-oldalán tettek közzé négy képet a második rész látványterveiről

– írja az Origo.

James Cameron sci-fije 2021. december 17-én debütál az észak-amerikai mozikban, a további részek bemutatása pedig 2023-ra, 2025-re és 2027-re várható.

In the #Avatar sequels, you won’t just return to Pandora — you’ll explore new parts of the world.

Check out these brand new concept art pieces for a sneak peek at what’s to come. pic.twitter.com/bfZPWVa7XZ

— Avatar (@officialavatar) January 7, 2020