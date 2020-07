Meghalt a M.A.S.H. főcímdalának Oscar-díjas zeneszerzője

Elhunyt Johnny Mandel, a M.A.S.H. című Robert Altman-film főcímdalának Oscar-díjas zeneszerzője.

A 94 éves zeneszerző kaliforniai otthonában halt meg hétfőn

– mondta el a lánya, Melissa a New York Timesnak.

Mandel 1925-ben született New Yorkban, édesanyja operaénekes volt és korán felfedezte tehetségét. Zenei tanulmányai után számos formációban, köztük Joe Venuti, Jimmy Dorsey, Buddy Rich és Chubby Jackson együttesében zenélt, trombitán és pozanon játszott, közben komponált is. Később a film felé fordult, az ötvenes évek végétől már filmzenéken dolgozott.

A zenei élet számos híressége, köztük Michael Bublé a Twitteren búcsúzott tőle.

„Nagyon elszomorított, hogy elment az egyik példaképem. Zseniális volt, íróként, zeneszerzőként és emberként is”

– írta az énekes.

Mandel olyan sztárokkal dolgozott, mint Count Basie, Frank Sinatra és Chet Baker, legutóbb pedig Barbra Streisand, Diana Krall és Willie Nelson felvételein is közreműködött. Öt Grammy-díjat kapott és az Oscar-díjat is elnyerte az 1966-ban készült Út a szeretet felé című film The Shadow of Your Smile című betétdaláért. Több évtizedes hollywoodi pályafutása alatt tévésorozatok, filmek és számos más produkció számára komponált zenét. Emellett olyan emlékezetes számok is őrzik a nevét, mint a The Shining See, amit Peggy Lee-vel együtt jegyzett.

Filmes karrierének korai állomása volt az Élni akarok! című 1958-as film Susan Heyward főszereplésével, amelyet az első olyan produkcióként tartanak számon, amiben a dzsesszt sikerült tökéletesen beleilleszteni a filmzenébe.

Legismertebb szerzeményei között volt a M.A.S.H. című film Suicide Is Painless című betétdala.

A koreai háború idején egy amerikai hadikórházban játszódó 1970-es filmhez a rendező, Robert Altman kért zenét Mandeltől. A betétdal annyira megtetszett Altmannak, hogy végül ez lett a főcímdal. Bár eleinte Mandel tiltakozott, mert egy másik jelenethez írta a számot, de Altman és a stúdió győzött és végül a zeneszerző pályafutásának egyik legsikeresebb dala lett. Ez a szám szólalt meg a film nyomán 1972 és 1983 között futó tévésorozatban is.

Mandel 2010-ben került be a Dalszerzők hírességeinek csarnokába.

Borítóképünk kivágás a fenti videóból