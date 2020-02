Meghalt az egyik legsikeresebb bestselleríró, Mary Higgins Clark

92 éves korában meghalt a híres bestselleríró Mary Higgins Clark, akit csak a gyilkosságok királynőjeként emlegettek. A hírt a kiadója erősítette meg.

Mary Higgins Clark amerikai írónő a legkeresettebb bűnügyi regények szerzője volt, csak az Egyesült Államokban több mint 100 millió könyvét adták el, de világszerte nagyon népszerű volt. Évtizedekig a New York Times bestseller szerzője volt. A Stranger’s Watching és a The Cradle Fall című könyvéből film is készült – írja az Origo.

A szerző 1927-ben született New Yorkban. Először légiutas kísérőként dolgozott, de egy év után befejezte és hozzáment Warren Clarkhoz, akitől öt gyereke született. A férje fiatalon halt meg. Ezek után kezdett írni, először csak rövid történeteket és rádiós forgatókönyveket. Később az ügynöke beszélte rá, hogy írjon regényt.

A könyveit 35 nyelve fordították le, első könyve, a Hol vannak a gyerekek? című regény, amelyet 75 alkalommal nyomtak újra.

Valós hírekből merítette az ihletet, valamint tárgyalásokra járt és orvosok véleményét is kikérte.

2000-ben ő lett a legjobban fizetett női szerző, a kiadója 64 millió dolláros szerződést kötött vele 5 könyvért – írja a BBC.