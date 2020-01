Meghalt J.R.R. Tolkien fia

Később ő lett a Tolkien-hagyaték irodalmi végrehajtója, apja Középfölde világában játszódó több munkáját posztumusz ő adta ki 70 doboznyi, korábban nem publikált kézirata alapján. A szilmarilok című regény is az ő közreműködésével jelent meg 1973-ban.

Christopher Tolkien halálhírét a Tolkien Társaság is megerősítette, amely „Középfölde első tudósának” nevezte méltatásában a 95 évesen elhunyt irodalmárt – számolt be róla pénteken a BBC News.