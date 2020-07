Meghan hercegné védtelennek érezte magát a királyi család tagjaként

Bírósági dokumentumokból derült most ki, hogyan is érezte magát a hercegné, amikor sorra hamis információk jelentek meg a brit bulvársajtóban róla és családjáról.

Még áprilisban megszakított minden kapcsolatot a brit bulvársajtó legnagyobb példányszámú lapjaival Harry herceg és felesége, Meghan hercegné. Döntésükben nem csekély része volt a brit bulvársajtó velük szembeni magatartásának, az őket képviselő londoni ügyvédi iroda pedig január végén hivatalos közleményben – jogi eljárás kilátásba helyezésével – szólította fel a lapokat, hogy hagyják békén a hercegi párt – írta a hirado.hu.

A pár azóta beperelte a Mail on Sunday lapot, a kiszivárgott bírósági dokumentumok egy részéről pedig többek között most az Eonline is beszámolt. Ezekből kiderül, hogy Meghan teljesen védtelennek érezte magát a királyi család tagjaként, a Kensington-palota nem járt el kellő körültekintéssel és rosszul kommunikált a sajtóval akkor, amikor édesapja ominózus levelét sorra címlapon hozták le a lapok.

“Meghan számos hamis és kárt okozó cikk témája lett az Egyesült Királyság bulvár médiájában, kiemelten a Mail on Sundayben. Ezek a cikkek komoly érzelmi megrázkódtatás jelentettek a hercegné számára és rontottak mentális egészségén. Mivel barátai sosem látták őt ilyen állapotban, jogosan aggódtak érte, tekintettel akkori terhességére, ráadásul az intézmény sem védte őt megfelelően, és önmagáért is tilos volt kiállnia.”

Meghan továbbá úgy érezte, hogy a királyi család elhallgattatja őt, családját és barátait, ugyanis a Kensington-palota mindenkit arra utasított, hogy ne kommentáljanak semmilyen Meghant érintő témát, ha azzal felkeresné őket a sajtó.

Harry – II. Erzsébet királynő unokája, Károly trónörökös és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia – Meghannal együtt március végén gyakorlatilag kivonult a brit királyi családból, és bár sussexi hercegi, valamint hercegnői címüket megtartották, a monarchia hivatalos programjaiban a továbbiakban nem vesznek részt, közpénzellátmányt nem vesznek igénybe és a királynőt sem képviselik hivatalos fórumokon. A házaspár Kaliforniában telepedett le.

Borítókép: Meghan Markle 2019 novemberében