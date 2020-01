Millió dolláros fák alatt hűsöl Chuck Norris

Chuck Norris filmszínész a ’80-as években él ebben az idős kúriák hangulatát idéző házban, Észak-Tustinban. A nagyszerű épületegyüttes magában foglalja az eredetileg is Norris-tó nevű tavat és egy sósvizes medencét is. Csak a fák, amik árnyékot biztosítottak a hajléknak, állítólag több mint egymillió dollárt érnek.

These might interest you