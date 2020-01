Mindenórás Milla Jovovich

Az Ötödik elem és a Kaptár-filmsorozat 44 éves sztárja Instagram-oldalán számolt be várandóssága utolsó szakaszáról, és bár rendkívül hálás a sorsnak, hogy ebben a korban ismét gyermekáldás elé néz, nagyon nehezen viseli az utolsó napokat – írja a Borsonline.

