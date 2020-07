Mundruczó Kornél filmje is szerepel a velencei filmfesztivál versenyprogramjában

A rendező Pieces of a Woman című filmje a rendező első külföldi gyártású, angol nyelvű alkotása.

Mundruczó Kornél első külföldi produkciója, az angol nyelvű Pieces of a Woman is szerepel a 77. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában. A szeptember 2-án kezdődő filmmustra szervezői kedden hozták nyilvánosságra a fesztivál programját.

Mundruczó Kornél Pieces of a Woman című filmje a rendező első külföldi gyártású, angol nyelvű alkotása. A velencei filmfesztiválon debütáló film főbb szerepeiben Vanessa Kirby (A korona) és Shia LaBeouf látható, a további szerepeket az Oscar-díjas Ellen Burstyn, Molly Parker, Iliza Shlesinger, Benny Safdie és Sarah Snook alakítja.

A produkció közleménye szerint a rendező hetedik nagyjátékfilmje egy tragikus otthonszülés következményeinek történetét meséli el Bostonban. Miközben a fiatal édesanya (Vanessa Kirby) gyásza egész családját megrázza, a nő saját utat választ, amely során nemcsak megtanul együttélni a veszteségével, de képessé is válik a továbblépésre.

A film forgatókönyvét Wéber Kata, Mundruczó alkotótársa, saját, többszörösen díjazott színdarabja alapján írta. A vágó Jancsó Dávid, az operatőr a norvég Benjamin Loeb, a látványtervező a kanadai Sylvain Lemaitre, a film zeneszerzője pedig az Oscar-díjas Howard Shore volt.

A Pieces of a Woman című film az amerikai-kanadai Bron Studios gyártásában a magyar Proton Cinema közreműködésével készült. A film vezető producere Kevin Turen és Ashley Levinson (Eufória), valamint Aaron Ryder (Arrival, Donnie Darko) volt.

Alberto Barbera, a fesztivál művészeti vezetője kedden hangsúlyozta, hogy az idei válogatásban a koronavírus-járvány miatt kisebb szerephez jutottak a hollywoodi produkciók, globálisabb lett a merítés.

Az Arany Oroszlán-díjért 18 film versenyez: Mundruczó filmje mellett a többi közt a Jim Broadbent és Helen Mirren közreműködésével forgatott The Duke, továbbá Amos Gitai Laila in Haifa, Andrej Koncsalovszkij Daragije továriscsi, Kuroszava Kijosi Wife of a Spy, Chloe Zhao Nomadland, Nicole Garcia Amants és Susanna Nicchiarelli Romola Garaival forgatott Miss Marx című életrajzi filmje is. A The World to Come, Mona Fastvold 19. század közepén játszódó alkotása két nő kapcsolatát ábrázolja egy elszigetelt amerikai vidéken. A Jim Shepard elbeszélése nyomán készült film főszerepeit A korona című sorozatból ismert Vanessa Kirby, továbbá Katherine Waterston és Casey Affleck alakítja.

A Horizont szekcióban versenyző 19 alkotás között mutatják be Francis Ford Coppola unokájának, Gia Coppolának Mainstream című drámáját, Pietro Castellitto I predatori című filmjét, Roderick MacKay The Furnace című ausztrál westernjét és Aloi Giovanni La troisieme guerre című alkotását is.

Barbera megjegyezte, hogy az idei velencei versenyprogram filmjeinek több mint a felét nők rendezték. Ugyanakkor hozzáfűzte, hogy természetesen a filmek kvalitásai alapján válogattak, és nem volt szempont, hogy női rendezőket részesítsenek előnyben. A korábbi években viszonylag kevés női rendező filmje szerepelt a versenyprogramban.

„Idén, hogy Bob Dylant idézzük, a program sokféle dolgot tükröz: filmek, műfajok nézőpontok tekintetében is. Lesznek rendezői filmek, vígjátékok, dokumentumfilmek, horrorok és gengszterfilmek is” – hangoztatta a fesztiváligazgató.

A versenyprogram nemzetközi zsűrijét Cate Blanchett vezeti. A zsűriben a rendező Joanna Hogg, Veronika Franz, Christian Petzold és Cristi Puiu, a színész Ludivine Sagnier és az író Nicola Lagioia kapott még helyet.

Versenyen kívül vetítik majd Velencében Luca Guadagnino Salvatore – The Shoemaker of Dreams című dokumentumfilmjét, Nathan Grossman Greta című portréfilmjét Greta Thunberg klímaaktivistáról és Alex Gibney Crazy, Not Insane című életrajzi dokumentumfilmjét, amelyet sorozatgyilkosokkal foglalkozó pszichiáterről készített.

A 77. velencei filmmustra lesz az első nagy európai fesztivál, amelyet a koronavírus-járvány kitörése óta megrendeznek. A szeptember 2. és 12. között zajló mustra egy olasz filmmel, Daniele Luchetti Lacci című drámájával nyílik meg.

A fesztivál szervezői a pandémia miatt számos változtatást vezettek be, egyebek mellett karcsúsították a programot, csökkentették a szekciók számát és a hagyományos helyszínek mellett szabadtéri vetítéseket is szerveztek. Hozzáfűzték, hogy a helyi hatóságok által előírt biztonsági előírásokat is betartják.

A nemzetközi filmfesztiválra a pandémia miatt idén elsősorban európai vendégeket várnak.

A koronavírus-járvány teljesen felfordította az idei filmes fesztiválszezont. A cannes-i és a telluride-i fesztivált lefújták, a velencei és a torontói filmfesztivál szervezői pedig számos változtatásra kényszerültek, és sok kreativitásra volt szükségük az esemény megrendezéséhez.

Borítókép: Mundruczó Kornél rendező a Jupiter holdja című filmje bemutatójának alkalmából tartott fotózáson a 70. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon 2017. május 19-én.