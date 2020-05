Nem mutat be több Universal-filmet a világ legnagyobb mozilánca

A világ legnagyobb mozilánca, az AMC bejelentette, hogy többé egyetlen filmszínházában sem tűzi a műsorára a Universal stúdió produkcióit, mivel a stúdió megszegte az érvényben lévő forgalmazási szabályokat.

Az AMC keddi bejelentése Jeff Shell, az NBC Universal főnökének közleményére válaszolt, aki arról beszélt, hogy

a Universalt is működtető vállalat ezentúl, ha azt indokoltnak látja, párhuzamosan mozikban és online formátumban forgalmazza filmjeit.

Az AMC vezérigazgatója, Adam Aron a Universalt vezető Donna Langleynek címzett levelében hangsúlyozta, hogy ezzel a lépéssel a Universal szakít az érvényes üzleti modellel, és a két vállalat közötti megállapodással.

Az AMC-nek világszerte ezer mozija van.

A mozik március közepe óta a koronavírus-járvány miatt zárva tartanak, ám ha újra kinyitnak, a kedden életbe lépett határozat szerint nem mutatnak be Universal-filmet.

A Universal csalódottságának adott hangot a döntés miatt, és úgy értékelte, hogy a mozilánc a stúdió helyzetének és lépéseinek megzavarására törekszik.

A stúdió szóvivője leszögezte, hogy teljes mértékben hisznek a mozis forgalmazásban, és ennek sohasem állították az ellenkezőjét, csupán arról van szó, hogy amikor ennek értelmét látják, nemcsak moziban, hanem egyúttal prémium videoszolgáltatáson keresztül is forgalmazni szeretnék a filmeket.

Számos nagy költségvetésű produkció forgalmazását kellett elhalasztani a koronavírus-járvány miatt.

A három vezető észak-amerikai mozilánc, az AMC, a Regal és a Cinemark június-július táján tervezi mozijai újranyitását.

Néhány filmet – köztük a Universal Pictures Trollok a világ körül című animációs produkcióját – közben streamingszolgáltatók platformjain kezdtek forgalmazni, és hamarosan a stúdió egy másik filmje, Judd Apatow The King of Staten Island című drámája is így debütál.

A Trollok a világ körül a Universal közleménye szerint 19 nap alatt csaknem százmillió dolláros (32 milliárd forintos) bevételt ért el az online forgalmazással, ezért döntött úgy a stúdió, hogy megfontolja a jövőben debütáló filmjeinek párhuzamos, mozis és online bemutatását.

