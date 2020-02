Oliver Stone lesz az új Vörös-tengeri Filmfesztivál zsűrielnöke

Az eseményt március 12. és 21. között rendezik meg.

Márciusban rendezik meg először a Vörös-tengeri Filmfesztivált Dzsiddában, a nemzetközi mustra zsűrijének elnöke Oliver Stone Oscar-díjas amerikai filmrendező lesz.

A szakasz és a Tőzsdecápák rendezőjének vezetésével a Juszr-díjakat adják majd át, amelyeket egy jellegzetes vörös-tengeri fekete korallformációról neveztek el. A legjobb filmért járó Arany Juszr-díjjal százezer dolláros (31 millió forintos) pénzjutalom is jár – számolt be róla a The Hollywood Reporter.

A dzsiddai filmfesztiválon afrikai, ázsiai, latin-amerikai és karibi filmeket vetítenek.

„Nagyon örülünk, hogy Oliver Stone vezeti a zsűrinket. Figyelő szeme és szakértelme inspirációforrás lehet a fesztiválon versengő új filmes nemzedéknek” – mondta el a fesztivál igazgatója, Mahmud Szabbagh.

A fesztivált a The Book of Sun című szaúdi film nyitja meg. A Godus fivérek – Farih és Suhaib Godus – produkciója 2010-ben játszódik, amikor néhány szaúdi fiatal az arab világ legnagyobb YouTube-sztárja lett.