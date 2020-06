Sorozatot forgatnak A tetovált lány alapján

Jön a képernyős változat A tetovált lány-ból és folytatásaiból, de ne az ismert sztorikra számítsunk.

Az Amazonra érkezik majd az egyelőre The Girl With the Dragon Tattoo címet viselő sorozat, amelynek középpontjában az azonos című regény (magyarul A tetovált lány) főszereplője, Lisbeth Salander áll – írja az Origo.

Ő a főhőse több könyvnek, Stieg Larsson egész Millennium-sorozatának, az új szériában azonban nem az eddig ismert történetek valamelyikét láthatjuk: Salandernek ezúttal napjainkban, modern környezetben kell majd helytállnia, míg a regények mind 2004 előtt íródtak.

Forgatókönyv egyelőre nincs, annyit lehet még tudni, hogy a projekt mögött a Left Bank Pictures, illetve annak alapítója, A királynő-ért Oscar-díjra is jelölt Andy Harries áll.

