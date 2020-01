Súlyos étkezési zavarokkal küzdött Taylor Swift (videó)

Az énekesnő a róla készült dokumentumfilm kapcsán beszélt a betegségéről.

A Netflixre kerülő Taylor Swift-dokumentumfilm, a Miss Amerciana kapcsán faggatta az énekesnőt a Variety, aki kendőzetlenül beszélt problémáiról is – írja a hirado.hu.

A popbizniszben ritkának számító 178 cm-s magasságával “zsiráfként” kitűnő Taylor mindig talán túlságosan is karcsúnak nézett ki, de most kaptunk egy kis ízelítőt az okokról is.

„Sosem voltam biztos abban, hogy kellene-e beszélnem a testképzavaromról, illetve arról, min mentem keresztül azzal az egészségesnek cseppet sem mondható szemlélettel, amit az ételekkel és az étkezéssel kapcsolatban mindig is gondoltam” – kezdte a 30 éves énekesnő.

„De aztán amikor a film rendezője vázolta ennek a módját, az megerősített abban, hogy erről muszáj beszélnem” – folytatta Taylor.