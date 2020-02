Szerelme volt a sztárvendég Gwen Stefani koncertjén (videó)

Az énekesnő legutóbbi koncertjén megőrült a közönség a meglepetésvendég láttán, aki nem volt más, mint barátja, a 46 éves kiváló dalszerző-énekes, Blake Shelton.

A két énekes között a Las Vegas-i koncerten is tökéletesen működött a kémia, ami nem csoda, hiszen már 2015 óta egy párt alkotnak – számolt be a koncertről a Hollywoodlife-ra hivatkozva a hirado.hu.

Amikor tavalyi duettjük, a Nobody But You kezdő hangjai felcsendültek, a közönség már tudta, hogy az énekesnő azt nem egyedül fogja elénekelni.

A romantikus szám a countrysztár legutóbbi albumán is szerepelt.

Miután elénekelték a dalt, szerelmesen összeölelkeztek. Ekkor, ha lehet, még nagyobb volt az ováció.

A beszámolók szerint az 50 éves énekesnő végig derűs és kiegyensúlyozott volt. A február 19-i koncert előtt négy fellépést is lemondott betegségre hivatkozva. Január végén Stefani és Blake közösen adták elő duettjüket a Grammy-gálán.