Televízión keresztül szólt lakosaihoz II. Erzsébet királynő

A brit nemzet legyőzi az új koronavírus okozta járványt, ha megőrzi egységét és elszántságát – üzente az Egyesült Királyság népeihez intézett vasárnap esti televíziós beszédében a brit uralkodó, aki alig burkoltan a brit nép által a II. világháború idején tanúsított ellenálláshoz és kitartáshoz mérte a jelenlegi helyzetben szükséges magatartást.

II. Erzsébet királynő kijelentette: jóllehet a nemzetre várnak még megpróbáltatások, de „visszatérnek majd a szebb napok, ismét a barátainkkal lehetünk, újból a családunkkal lehetünk, megint találkozunk egymással”.

Az uralkodó ez utóbbi kitétele – angolul: we will meet again – egyenes idézet a II. világháború egyik legnépszerűbb, We’ll Meet Again című, a háború előestéjén született hazafias dalából, amelyet Vera Lynn énekelt.

A 103 éves Vera Lynn, akit a királynő négy éve a brit becsületrend, az Order of the Companions of Honour tagjává avatott, a II. világháború idején élő nemzeti intézménnyé vált Nagy-Britanniában: hol édes-bús, hol lelkesítő dalaival brit és szövetséges katonák millióiban tartotta a lelket.

Cikkünket hamarosan frissítjük!

Borítókép: II. Erzsébet királynő beszédet mond a koronavírus-járvány kapcsán 2020. április 5-én