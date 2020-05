Több mint 100 filmet vetítenek a globális online fesztiválon

Több mint 100 filmet vetítenek a We Are One elnevezésű globális online seregszemlén, amely a világ 21 nagy filmfesztiváljának összefogásából jött létre az elmaradó, illetve bizonytalanná vált fesztiválok pótlásaként.

A YouTube videómegosztó oldalon pénteken kezdődött ingyenes, de adományokat gyűjtő tíznapos programsorozatban részt vesz többek között a cannes-i, a velencei, a torontói és a berlini filmfesztivál. Június 7-ig 35 országból 34 egész estés filmet és 71 rövidfilmet lehet megtekinteni a We Are One YouTube-oldalán. A vadonatúj produkciókat az alkotók mutatják be a vetítést követő online beszélgetéseken. A résztvevő fesztiválok által szelektált válogatásban régebbi alkotások és új művek is szerepelnek. A különleges fesztivál egy valódi filmes seregszemlé­hez hasonlatosan működik, bizonyos filmeket első alkalommal mutatnak be közönség előtt. A premiert követően ezek a filmek letölthetőkké válnak, a felhasználók pedig – annak ellenére, hogy a filmek megtekintése ingyenes – adományozhatnak is jótékony célra. A bevétel egy részét a szervezők közlése szerint az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és jótékonysági szervezetek kapják. A szervezők egyik célja a filmfesztiválok eljuttatása olyanokhoz is, akik amúgy sosem járnak fesztiválra. Borítókép: illusztráció