Újabb Tigrisvilág-epizód készül a Netflixnek

A produkció a Sigfried & Roy műsornak 2003-ban véget vető tigristámadás történetét idézné fel.

Újabb epizód készül a Netflixen látható népszerű dokumentumfilm-sorozathoz, a Tigrisvilághoz – számolt be róla a The Hollywood Reporter.

Roy Horn idomárt Las Vegas-i fellépése közben harapta meg a karján és a nyakán egy fehér bengáli tigris.

Horn partnere, Siegfried Fischbacher a baleset pillanatában nem volt a színpadon. A 75 éves Horn pénteken hunyt el Covid-19-betegségben.

A streamingóriás programjában március 20-án debütált Tigrisvilág a világjárvány idején a legnépszerűbb műsorok között szerepelt, a Nielsen közvélemény-kutató felmérése szerint 34 millió nézője volt bemutatása első tíz napján.

A popkulturális jelenséggé vált, de vitákat is kiváltó dokusorozat népszerűsége a játékfilmesek érdeklődését is felkeltette: már be is jelentették, hogy sztárszereposztással filmet forgatnak a történetből.

Nicolas Cage fogja játszani Joe Exoticot az oklahomai magánállatkert-igazgatóról készülő filmsorozatban. Exotic – eredeti nevén Joe Schreibvogel – jelenleg börtönbüntetését tölti gyilkosság és az állatvédelmi törvények megsértése miatt.

A Tigrisvilágot Eric Goodle és Rebecca Chaiklin rendezte. Goode az állatvédelem prominens figurája, nevéhez fűződik a veszélyeztetett teknősök és élőhelyük megóvására 2009-ben létrehozott Turtle Conservancy természetvédelmi szervezetet.

A The Hollywood Reporternek a szervezet társigazgatójaként dolgozó James Liu állatorvos és biológus, a Tigrisvilág-sorozat produkciós csapatának tagja beszélt a szériához készülő új anyagról.

Borítókép: Roy Horn és Siegfried Fischbacher