Világsztárok relikviáiból rendeznek online árverést

Jótékonysági online árverést rendez az Island Records kiadó előadóinak relikviáiból az Omega Auctions brit aukciósház. A tételekből befolyó összeg a koronavírus-járvány elleni védekezést szolgálja.

Mások mellett Amy Winehouse, Annie Lennox, Bob Marley, Bon Jovi, Grace Jones, a Mumford & Sons, a Portishead és a U2 különböző felajánlásai szerepelnek az árverésen, a csütörtök este záródó esemény házigazdája Billy Porter Emmy-, Tony- és Grammy-díjas amerikai színész, énekes

– olvasható az omegaauctions.co.uk oldalon.

A One Love elnevezésű (ez volt Bob Marley egyik slágerének címe), 65 tételt tartalmazó aukció licitje már zajlik a virtuális térben, valamennyi kikiáltási ára ötven font (mintegy húszezer forint) volt. Az aukció teljes bevételét 50-50 százalékos megoszlásban a kórházakat támogató NHS Charities Together brit szervezetnek, valamint az élelmiszerbankokra specializálódott Feeding Americának juttatják.

A kalapács alá kerülő darabok között régiek és újak egyaránt szerepelnek.

A legmagasabb licitet jelenleg a U2 The Joshua Tree című albumának aláírt születésnapi vinyl box kiadványát, illetve az együttes I Still Haven’t Found What I’m Looking For című dalszövegének Bono által írt kéziratát tartalmazó csomagra tették, a tétel hétfőn 19 ezer fonton (7,5 millió forinton) állt.

A gyűjtők által kedvelt érdekes tételek között szerepel egy pár Amy Winehouse 38-as méretű tűsarkú cipői közül (ennek ára már 1400 fontra – 560 ezer forintra kúszott);

Annie Lennox, a Eurythmics énekesnője által írt és dedikált Sweet Dreams-dalszöveg (3600 font – 1,44 millió forint); Bon Jovi aláírt kézirata két dalszövegéhez, a Livin’ On A Prayerhez és Wanted Dead Or Alive-hoz (2400 font – 960 ezer forint); Winston Marshall, a Mumford & Sons tagjának aláírt bendzsója és személyre szabott virtuális bendzsóóra a zenésszel (1400 font – 560 ezer forint); egy Portishead-csomag a zenekar Dummy című sikerlemezének idejéből lemezjátszóval, dalszövegekkel, mikrofonnal, aranylemezzel, online gitárleckével és poszterrel (1100 font – 440 ezer forint).

Szintén licitálhatnak a regisztráló érdeklődők például Shawn Mendes aláírt gitárjára, egy VIP-körbevezetésre a legendás londoni Abbey Road stúdióban, Hozier egyik kabátjára, a One Republic által használt basszusgitárra vagy Tori Amos két személyre szóló, első soros koncertjegyére 2021-es turnéjának valamelyik állomásán.

Borítókép: illusztráció