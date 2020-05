Voldemort legyőzésének napján adományozott a vírus ellen J. K. Rowling

J. K. Rowling, a Harry Potter-regényfolyam szerzője, a Queen együttes és angol komikusok is jótékony akciókkal segítik a koronavírus elleni harcot és a járvány károsultjait – írták a brit lapok.

Rowling egymillió fontot (402 millió forint) adományozott azoknak a karitatív szervezeteknek, amelyek a járvány miatt legnehezebb helyzetbe került embereken segítenek. Az összeg fele a Crisis nevű szervezeté, amely hajléktalanokat segít, a másik fele a Refuge-é, ők a kapcsolati erőszak áldozatainak nyújtanak menedéket – írta a BBC hírportálja.

Az író a Twitteren tette közzé az adományozás hírét szombaton, a nemzetközi Harry Potter-napon, melyet még 2012-ben jelöltek ki az akkori miniszterelnök, David Cameron javaslatára.

Azért esett a választás május 2-ára, mert ezen a napon győzte le az ifjú varázsló regénybeli ellenfelét, a gonosz Voldemortot.

A Queen rockegyüttes Adam Lambert amerikai énekessel közösen kislemezt adott ki You Are The Champions (Ti vagytok a bajnokok) címmel, mely a We Are The Champions hajdani Queen-világsláger feldolgozása. A dalt két hete mutatták be Brian May Instagram-oldalán, akkor a tagok mindegyike otthonában adta elő a maga részét.

Az immár hivatalosan is megjelent dal bevételeit az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) Covid-19 segélyalapjának (Solidarity Response Fund) szánják.

Mivel az együttes és Adam Lambert a világjárvány miatt kénytelen volt idei európai koncertkörútját jövőre halasztani, azt remélik, az új kislemez „a csalódott rajongókat is megvigasztalja valamennyire”.

A járvány miatti kijárási korlátozásokkal otthonukba kényszerült brit komikusok közül néhányan úgy gyűjtöttek pénzt a bezárt puboknak, hogy online kvízjátékot vezettek péntek este.

A The Covid Arms nevű virtuális pubban rendezett vetélkedő házigazdái Russell Howard, Nish Kumar, Jon Richardson, Joel Dommett, Marcus Brigstocke, Rachel Parris, Lucy Beaumont, Jenny Ryan és Suzi Ruffel voltak, akik a vetélkedő mellett műsorral is szórakoztatták a virtuális vendégeket – olvasható a Crowdfunder adománygyűjtő oldalon.

Úgy lehetett a játékban részt venni, hogy aki adakozott a kedvenc helyi pubja számára az oldalon, az jegyet kapott az online játékba, amelyet élőben közvetítettek az interneten. Nyolc nap alatt több mint 32 ezer fontot gyűjtöttek össze.

Az akcióval a Guinness-világrekordok egy új kategóriája, a legtöbb látogatót vendégül látó virtuális pub csúcstartói is lettek, 6215-en „látogattak el” a kocsmába.