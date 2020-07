Zac Efron bármit megeszik, amit elé raknak (videó)

Itt az előzetes a világhírű színész új sorozatához.

A Netflix kiadott egy előzetest új sorozatához, a Down to Earth with Zac Efron-hoz, amelyben a címbeli színész beutazza a világot, hogy érdekes megoldásokat találjon a fenntartható életre, az energiaforrások megújítására – írja az Origo.

A jelek szerint Efron mindent kipróbál és bármit megeszik, amit elé tesznek, a legképtelenebb ötletekhez is próbál nyitottan hozzáállni.

A széria július 10-én indul a tartalomszolgáltató oldalon.

