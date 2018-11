Több millió forint pénzbeli támogatás a tehetségeknek

Pénzbeli juttatások

A felsőoktatás és a gazdaság legfontosabb erőforrásai a tehetségek – az Új Nemzeti Kiválósági Program ösztöndíjára egyetemi hallgatók, doktoranduszok és fiatal oktatók is pályázhatnak. Fotó: Bobkó Anna

– A gazdálkodási és menedzsment alapképzésem alatt „az SZTE Gazdaságtudományi Kar Tehetsége" ösztöndíjjal tanultam végig, ami azt jelentette, hogy a GTK átvállalta a tandíjam 100%-át. Ez egy félévente pályázható lehetőség, ahol a kar legjobb 17 hallgatója nyert teljes támogatást, és további 12 pedig 50%-os tandíjmérséklést. Így nem kellett családilag kigazdálkodnunk a tandíjat, csupán a szegedi albérletet és az összes többi költséget. Másrészről pedig hatalmas motivációt adott arra, hogy minden félévben a legjobbak közé akarjak kerülni. Megtanultam küzdeni, kitartásra nevelt, és arra, hogy sosem szabad feladnom az álmaimat – mondta el Vizi Noémi, a GTK vállalkozásfejlesztés mesterszakos hallgatója.

Tehetséggondozó programokkal, saját ösztöndíjakkal és mentori rendszerrel is segíti hallgatóit és a középiskolás diákokat a szegedi egyetem. Az elérhető támogatási formákról az SZTE november 29-i nyílt napján is tájékozódhatnak a továbbtanulás előtt álló fiatalok. A kiválósági program hasznáról Vizi Noémit, az SZTE Gazdaságtudományi Kar hallgatóját kérdeztük.Az SZTE állami támogatottságú képzéseiben részt vevő hallgatói, tanulmányi eredményük alapján, ösztöndíjban részesülhetnek. Az önköltséges diákok számára esély az anyagi támogatásra a kari ösztöndíjalap.Az egyetem félévente 6500 forint értékű tankönyv- és jegyzettámogatással is hozzájárul a hallgatók sikeres tanulmányaihoz, utalvány formájában. Rendszeres szociális ösztöndíjra pályázhatnak a diákok, ahogyan ingyenes utazási bérletre is.A hátrányos helyzetű hallgatókat segíti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer, illetve az „Út a diplomához" ösztöndíj- és önköltség-támogatási program. Emellett az SZTE több karán is elérhetők speciális kormányzati ösztöndíjak, így például a tíz hónapra szóló, havi 40 ezer forintos nemzeti felsőoktatási ösztöndíj. Az akár 50 ezer forintos „Jó tanuló, jó sportoló" ösztöndíj mellett a legkiválóbb hallgatókat az SZTE kiemelt tanulmányi ösztöndíjjal is segíti. Az egyetem partnerei közül számos hazai vállalat ösztöndíjjal támogatja a legjobbakat.Széles körű tehetséggondozó programjaival az SZTE célja, hogy a jó képességű hallgatókat – felkutatva és támogatva – közösségként fogja össze a Tehetségpont. E „dicsőségtablón" szereplő hallgatók – teljesítményük függvényében – bronz, ezüst és arany fokozatú tagságra, illetve 20 és 80 ezer forint közötti Talent-ösztöndíjra számíthatnak.A Tehetségpontért munkálkodó Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány évente öt hallgatót részesít fejenként 200 ezer forintos ösztöndíjban, és 50 ezer forintos különdíjakat is kioszt. Az SZTE legtehetségesebb hallgatóit az Új Nemzeti Kiválósági Program (ÚNKP) 5–10 hónapon át havi 50 ezer forint ösztöndíjjal támogatja.2018-ban indult az SZTE START program, amelynek célja, hogy Szegedre vonzza a tehetséges középiskolás diákokat, és őket egyetemi tanulmányaik során támogassa. A program első eleme az SZTE START ösztöndíj, amelynek közvetlen kedvezményezettjei azok a 12. évfolyamos középiskolás diákok, akik első helyen jelentkeznek a Szegedi Tudományegyetemre, és oda felvételt nyernek. Az ösztöndíj összege minimum 50 ezer, maximum 100 ezer forint. Ehhez társul az egyetemi beilleszkedést segítő mentori rendszer, a szakmai fejlődést támogató speciális kurzusok, és a Tehetség Könyvtár ingyenes használata is.Az SZTE Tehetségpont – a szegedi önkormányzattal együttműködve – minden évben meghirdeti az „Esélyt a középiskolás tehetségeknek" pályázatot, amellyel a kiemelkedő képességű, hátrányos helyzetű diákokat támogatja. Az SZTE Eötvös Loránd Kollégium pedig a Szegedi Tehetség-HÍD program révén segíti a középiskolásokat.