Erik elhagyta a táskáját - és sokan mások a kesztyűjüket is otthagyták az SZKT járatain - Fotók

Ha valaki ráismer szeretett tárgyaira, az az alábbi helyen és módon veheti át:

Kizárólag akkor vehető át, ha ezek a feltételek teljesülnek:

Akadályoztatás esetén a talált tárgyat a tulajdonos által kiállított írásbeli meghatalmazással rendelkező személy is átveheti. Kiskorú esetében annak gondviselője meghatalmazás nélkül veheti át a kiskorú iratait és egyéb elveszített tárgyait, a rokoni kapcsolat fennállásának igazolása mellett.

Rendes tél kíséretében léptünk át az újévbe, így nem véletlen, hogy az elhagyott holmik közt a legtöbb a kesztyű. Mondjuk volt, aki két pár zoknit felejtett az SZKT járatain, de a legfurcsább a fél pár, márkás Nike sportcipő, és egy hangszóró volt. - tudtuk meg az SZKT talált tárgyak osztálya oldaláról A minőségi holmik közül nem marad ki aBudmil tornazsák sem, valamint egy névre szóló tárgy is szerepel a listában. Egy narancssárga táskára Eriket nevét írta valaki, aki egy ceruzát is rajzolt a név alá.Az itt tárgyak 2018. december 24. és 2019. január 20. közt váltak ,- remélhetőleg csak ideiglenesen- gazdátlanná.A talált tárgyakat átvenni kizárólag személyesen, a Szeged, Deák Ferenc utca 31. szám alatt lehetséges.Hétfőtől – Péntekig: 7.45 – 17.00.– az elvesztés idejét, helyét,– az elvesztett tárgy tulajdonságait, pl.: kinézetét (szín, méret, márkajelzés stb.).Kétség esetén egyéb, kizárólag a tulajdonos által ismerhető, tudott azonosítók meghatározása is szükséges lehet. - írja az SZKT.Továbbá szüksége lesz valamilyen személyazonosságot igazoló okmányra (pl. személyi igazolvány, személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány együtt, útlevél stb.).