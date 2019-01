A gonosz pestisdoktor, a forgalomirányító medve és a lakópark királya: furcsa szerzetek lepik el Szegedet - fotók

Fotó: olvasó-tudósító/A. Judit

Fotó: olvasó-tudósító/Zaka Emőke

Újabb furcsa kreatúrákat találtunk a hóban. Bemutatjuk az eddigi legfélelmetesebb nevezőt, a Gonosz Pestisdoktort, amely a Szivárvány kitérőnél riogatja a villamosra várókat. Kicsi, de ijesztő a lapos, madárszerű arc - pálcájával lehetne Szürke Gandalf aljas kis fehér madara is.A Tisza-parton, az árvízi emlékmű közelében irányítja a gyalogos és szánkós forgalmat ez a hómedve. Úgy tűnik, sikerrel, mert nem láttunk torlódást.Előkerült a Vadaspark lakópark királya is, a lakópark játszóterén lehet hódolni előtte.Olvasónk, A. Judit küldte be portálunknak Dömét, a sportos hóembert. "A liget felújítását övetően megkezdődött a park újra benépesülése, melyhez a szállingózó hó adta a segítséget. Nemcsak Döme, a sportos hóember, hanem észítői is fejre álltak örömükben, mikor elkészült a remekmű. Döme mellett számos hóember lakóhelye a liget, de még van szabad terület új alkotások számára is!" - üzeni olvasónk, mi pedig csak annyit mondunk: hajrá!Ugyan a decemberi havazás idején készült, de ide kívánkozik a táncoló, Newton nevű hóember is, amely nevéhez illően pikáns viszonyban áll a gravitációval.Itt még nincs vége a bemutatónak: ez a hóember szombat éjszaka állt szétvetett karokkal a Stefánián, a rakpart korlátján, háttérben a híddal. Csak egy italosüveg hiányzik mellőle -Pózolásra született!Ennek a szerencsétlen jószágnak a rakparton leesett a feje, mire megtaláltuk: sosem fog kiderülni, ki-mi volt eredetileg, ha csak a készítője fel nem világosít minket. Megállapítottuk: ha a torzó hasát tekintjük a fejének, akár egy dundibb csodaszarvas is lehet elölről. Vagy egy kukac.Ez a hóember az árvízi emlékműnélfőhőseihez hasonlít: antennájával kapcsolódik a szürke hófelhőkhöz.Végezetül bemutatjuk a legfurcsább alkotást, amit találtunk. A Boszorkányszigetre ilyenkor is sokan járnak kutyát sétáltatni, szánkózni, vagy csak bolyongani a behavazott erdőben. Itt fedeztük fel vasárnap délután a madárijesztőre emlékeztető lényt, amelynek vécépapírtekercsből van a feje. Vagy az a nyaka lenne? Ezzel a képpel egy skandináv krimi is kezdődhetne.Küldjön egy rövid hírt, fotót vagy videót az online@delmagyar.hu e-mail címre vagy használja a lentebb található beküldő modulunkat ! Ha történik valami különös, valami rendkívüli a környezetében, ha szemtanúja egy balesetnek vagy egyszerűen csak nem tud elmenni valami mellett szó nélkül, akkor küldjön egy rövid hírt, fotót vagy videót.A tudósítói tartalmakat a delmagyar.hu szerkesztői utólagosan ellenőrzik, szükség esetén pontosítják, az esetleges hiányos információkat kiegészítik, illetve a tartalmat egyéb közlésekkel egészítik ki. A tudósítói tartalmak beküldői ehhez hozzájárulnak.