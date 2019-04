A tetőn kötött ki egy autó Alsóvároson, mégsem szomorú senki - fotók

Többször számoltunk már be helyi érdekességekről Szegeden - tudósítottuk például, amikor, valamint megtaláltuk Önöknek-, és a félresikerült parkolásokról is rendszeresen közlünk olvasói fotókat.A következő fotók e két téma szépségeit ötvözik: egészen kicsi autó parkol ugyanis egy alsóvárosi háztetőn.A menyasszonynak "beöltözött", virágzó meggyfáról csillár lóg, de égők nélkül. Sötétben nem könnyű parkolni, nem csoda, hogy a tetőn kötött ki a gépjármű.Az épületet körüljárva találtunk még pár érdekes installációt: zuhanyozni például veszélyes a kertben, talán ezért is jelölték meg a csövet egy csúcsdísszel, amit eddig inkább karácsonyfákon láttunk. A kerítés fölött békatalpak kandikálnak ki, ezek szerint úszásra viszont jó a víz.Az ablakból Batman és a Sikoly-filmek negatív főhőse figyelték ténykedésünket.Olyan jól szórakoztunk, hogy a pontos helyszínt nem is adjuk meg, nehogy zarándoklat induljon a denevérember alsóvárosi otthonához, és valaki tényleg rossz helyre parkoljon.