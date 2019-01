Árokba csúszott egy teher- és egy személyautó a 47-esen - fotók

A legjobb tudósításokért fizetünk!



Pénteken reggel két baleset is történt Székkutas és Hódmezővásárhely között. Bár a 47-es főúton nem volt egy szemernyi hó sem, sózták is, mégis csúszott.Az első baleset Hódmezővásárhely külterületén, a sóshalmi zöldségbolt környékén történt. Ott egy kamion csúszott bele a vizesárokba.1-2 kilométerrel arrébb pedig egy kis Smart is a csatornában kötött ki. Úgy tudjuk, személyi sérülés nem történt egyik balesetnél sem. A kisautót 10 órára már kimentették az árokból.A kamion kiemelése már nem ment olyan egyszerűen. A 47-es úton közel háromnegyed óráig tartott a művelet. Az utat lezárták. Pillantok alatt kilométeres kocsisor torlódott fel mindkét irányból. Voltak autósok, akik megunták a várakozást és inkább visszafordultak. Végül sikerült a főútra húzni a sárga kamiont. Előbb Székkutas felől engedték át a várakozó járművek egy részét. Amikor a vásárhelyi oldal is elindulhatott, Székkutas felől még mindig a kardoskúti elágazásnál állt a kocsisor vége, ami több száz méterre található a baleset helyszínétől.ÚtON rovatunkban is hírt adtunk róla:Olvasónk is a 47-esen közlekedett: az utat tükörjég borította, és az autók is feltorlódtak, úgyhogy nagyon-nagyon lassan. Fotókat is készített a szerencsétlenül járt teher- és személyautóról.Küldjön egy rövid hírt, fotót vagy videót az online@delmagyar.hu e-mail címre vagy használja a lentebb található beküldő modulunkat ! Ha történik valami különös, valami rendkívüli a környezetében, ha szemtanúja egy balesetnek vagy egyszerűen csak nem tud elmenni valami mellett szó nélkül, akkor küldjön egy rövid hírt, fotót vagy videót.A tudósítói tartalmakat a delmagyar.hu szerkesztői utólagosan ellenőrzik, szükség esetén pontosítják, az esetleges hiányos információkat kiegészítik, illetve a tartalmat egyéb közlésekkel egészítik ki. A tudósítói tartalmak beküldői ehhez hozzájárulnak.