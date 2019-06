Folyton Hosszú Katinkával találkoznak az elárasztott utakon - Önök küldték az esős időről

"Mindig szerettem volna medencét a kertbe. Most már van" - jelezte másik olvasó-tudósítónk: van, aki mindenben képes meglátni a jót.

Ez manapság a legnépszerűbb, több olvasó is kifejezte vele ellenérzéseit az eső kapcsán.

Hasonlót kaptunk szöveges verzióban is - ugyan az M3-asról van szó, de az M5-öst is odaképzelhetjük a helyére.

Volt, aki vízimentőt szeretett volna az utcákra a feltett kép alapján. Tényleg, hiányzik valakinek David Hasselhoff?

Janka néni viszonya a vízzel már igazi legenda.

Májusi eső aranyat ér, mondta a paraszt, majd kiúszott a szántásból. Ezt május végén olvastuk, és a június is ott folytatta, ahol az előző hónap abbahagyta, úgyhogy mi már nagyon unjuk az esőt. Hol lehet csónakot bérelni??? - tette fel a kérdést facebook kommentben olvasónk, és, mert az élet nem áll meg, közlekedni kell.Már nem számoljuk, hányszor áztunk rommá az utóbbi napokban. Összeszedtünk néhány mémet az utóbbi időszak esős időjárása kapcsán, amiket olvasóink posztoltak az ítéletidőről, károkról, zivatar miatti riasztásokról szóló cikkekhez. Inkább nevessünk, mint sírjunk jeligére. Mindjárt itt van Medárd napja - akkor leszünk igazán nagy bajban, ha aznap is esni fog. Bár lehet hogy idén előre teljesíti az időjárás a 40 napos esős penzumot.A legnépszerűbb mém manapság Hosszú Katinkával kapcsolatos, több kommentelőnk is rátalált. 2015-ben Tibi atya oldalára került fel először, és maga a világbajnok úszónő is kommentelt a mémhez. Jó hírt is megírtunk a monszunszerű időjárás kapcsán a közelmúltban: jelzőrendszer segítségével, mikor zúdul ránk az özönvízszerű eső. De ha már nevetés,: előre ugyan nem jelzi a bajt, de egy pillantás az időjárásjelző kőre, és máris tudjuk, milyen az idő.Na meg ne felejtsék el a szakállas viccet, amit valaki mindig elsüt: