Horrorbuszmegálló Újszegeden - csirkelábbal borzolják a kedélyeket az Erdélyi téri megállóban - Fotó

A halálhozó, pusztító csirkeláb

Régebbi jelképrendszerekben a halált és a pusztítást képviselte, ma a béke jele.

Nem tudjuk, hogy poénnak szánták-e, vagy ráijeszteni akarta valakire, mindenesetre elég bizarr díszletet kapott az újszegedi Erdélyi téri buszmegálló, ugyanis valaki levágott csirkelábakkal díszítette azt, mégpedig egyből négy darabot kiakasztott.A kép a Szegeden láttalak Facebook csoportban jelent meg először. Ahogy azt tavaly megírtuk, egy csirkeláb tavaly a 72-es buszon jelent meg, aminek az egyik végállomása az Erdélyi tér. Az is lehet, hogy a buszra és a megállóba is ugyanaz a személy tette ki.Nemrég olvashattak nálunk a szegedi szellemekről , most ugyanebbe az irányba kanyarodunk vissza. A csirkelábat a voodooban használják, mint a halál és pusztulás jelképét.Emlékszik a béke jelére? Ezt is nevezik csirkelábnak, anno a hippik használták kitűzőkön és pólókon, és mind a mai napig felteszik tornacipőkre, táskákra, rányomtatják felsőruházatra is. Kifejezetten divatos, de ez eredetileg egy régebbi jelkép, ami a pusztulást és a halált hirdeti.Szerencsére azóta történt jelentésbeli változás, így talán nem kell attól tartani, hogy aki a jelet viseli, az gonosz, vagy elpusztít bármit, és azon sem kell aggódni, hogy a buszmegállónak baja lesz.